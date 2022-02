Ataque à Vodafone afeta serviço de TV

Falha no serviço de televisão é uma consequência do trabalho das equipas no terreno, que está a provocar interferências entre serviços.

O ataque informático à Vodafone está a causar, durante o dia de hoje, falhas no serviço de televisão da operadora. Fonte oficial da empresa adianta aoque se trata de "um dano colateral, não diretamente relacionado com o ataque".A falha no serviço de televisão é uma consequência do trabalho das equipas no terreno, que está a provocar interferências entre serviços. A operadora remete esclarecimentos para mais tarde.Ao que oapurou, a prioridade do dia de hoje é garantir a estabilidade da rede Vodafone. As equipas estão a trabalhar para recuperar a voz fixa, importante para todos os clientes, sobretudo para as empresas. Já a estabilização da rede 4G está a decorrer dentro do que era esperado e com bons resultados até ao momento.