Padre abusa de criança e mostra-lhe cadáver para a manter calada

Sobrevivente da Marylands School testemunhou sobre o abuso cometido pelo padre Bernard McGrath por quatro anos.

Um padre da Igreja Católica da Nova Zelândia abusou sexualmente de uma criança e mostrou-lhe um cadáver num necrotério para mantê-lo calado.

O relato foi feito por uma das crianças abusadas quando estava sob os cuidados da Igreja Católica na primeira audiência de sete dias sobre abusos sexuais.



As audiências transmitidas ao vivo fazem parte de uma Comissão Real de Inquérito que está a investigar os abusos em instituições estatais e religiosas que estão em andamento na nação insular do Pacífico.



A audiência concentrou-se nos abusos cometidos por padres de São João de Deus em três instituições católicas na cidade de Christchurch, na Ilha do Sul – a Escola de Marylands, o orfanato vizinho de São José e o Hebron Trust.



Um sobrevivente da Marylands School testemunhou sobre o abuso sexual infantil cometido pelo padre Bernard McGrath por quatro anos.

"Depois de um tempo, comecei a adaptar-me às coisas sexuais que aconteciam em Marylands", disse Donald Ku, citado pela Reuters. "Também fui ameaçado pelo irmão McGrath para ficar calado sobre o que estava a acontecer. Uma vez ele levou-me ao necrotério do hospital e mostrou-me um cadáver como forma de me silenciar", disse ele.