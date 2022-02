Sedutor homossexual rouba oito engates da Internet em Lisboa

Homem de 34 anos atacava em Lisboa e foi travado pela PSP.

O homem de 34 anos atacava numa plataforma da internet de encontros homossexuais. Sedutor, convencia os engates a encontros íntimos na casa destes. Só que, quando lá chegava, o predador ameaçava as vítimas com uma faca e roubava-lhes os telemóveis e dinheiro. Fez pelo menos oito vítimas, homens de variadas idades, apenas no mês de janeiro.