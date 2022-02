Filho morre e mãe fica ferida por inalação de gás na Maia

Polícia Judiciária investiga se poderá tratar-se de uma tentativa de homicídio seguida de suicídio.

Um homem de 48 anos morreu esta quinta-feira por inalação de gás dentro de casa, na Maia.A mãe da vítima mortal, de 80 anos, ficou ferida com gravidade e foi transportada para o Hospital de São João no Porto.Ao que foi possível apurar o homem encontrava-se desgostoso com o fim do casamento, e a Polícia Judiciária investiga se poderá tratar-se de uma tentativa de homicídio seguida de suicídio.Alerta foi dado às 9h15.