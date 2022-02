Pessoas com deficiência de vitamina D em risco de desenvolver casos graves de Covid-19

A maior parte da vitamina D vem da luz solar direta na pele, mas também pode ser encontrada em alguns alimentos.

Pessoas que tenham deficiência de vitamina D têm 14 vezes mais probabilidade de desenvolver um caso grave caso sejam infetados por Covid-19. A conclusão é de um estudo levado a cabo por investigadores





da Universidade Bar-Ilan e do Galilee Medical Center, em Israel, publicado na revista científica PloS ONE Este é um dos primeiros estudos que analisa os níveis de vitamina D no sangue antes da infeção. A vitamina D é considerada vital para a saúde óssea, mas o papel na proteção contra casos graves de Covid ainda não era conhecida.

Foram analisadas amostras de 253 pessoas internadas no Galilee Medical Center em Nahariya, Israel, entre 7 de abril de 2020 e 4 de fevereiro de 2021, antes do surgimento da variante Ómicron. Um nível mais baixo de vitamina D foi mais comum em pacientes com um quadro grave ou crítico da doença (87,4%) do que em indivíduos com um quadro leve ou moderado (34,3%), revela a análise.



