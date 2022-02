Eriksen "sem medo" do regresso aos relvados pelo Brentford

Médio ofensivo sente falta da "adrenalina e do ambiente" dos jogos.

O internacional dinamarquês Christian Eriksen prepara-se para voltar a jogar futebol, após um ataque cardíaco em campo, durante o Euro2020, e admitiu esta quinta-feira que se sente "sem medo dos desafios" do regresso à competição pelo novo clube Brentford.

O médio ofensivo assinou pelos 14.os classificados da Liga inglesa na última janela de transferências, em janeiro, proveniente do Inter de Milão.

A instalação de um desfibrilhador interno que levou à rescisão com os italianos, dado que o dispositivo é incompatível com a prática do futebol profissional em Itália, mas não em Inglaterra.

"Sinto-me sem medo. Não sinto o desfibrilhador. (...) Não tenho medo dos desafios que me enfrentam nem das emoções do jogo. Não vejo por que não estarei ao meu melhor nível", declarou, em entrevista à BBC.

Apesar de ainda estar "a semanas" de poder voltar a jogar, já sente falta da "adrenalina e do ambiente" dos jogos, no que é um regresso à Premier League em que 'brilhou' pelo Tottenham, entre 2013 e 2020.

Eriksen esteve perto de perder a vida após um ataque cardíaco durante um dos jogos do Euro, com a Finlândia, mas voltou aos treinos, e assinou pelo Brentford até ao final da época 2021/22 para voltar a ganhar ritmo competitivo e tentar reentrar na seleção a tempo do Mundial2022.