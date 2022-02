Colega tentou salvar bailarino ucraniano desaparecido no mar em Gaia

Buscas terminaram sem resultados, em Vila Nova de Gaia. Dmitry, outro elemento da companhia, entrou na água para salvar o colega.

Terminaram esta quinta-feira sem resultados as buscas por Illya Romansky, bailarino ucraniano de 22 anos, que desapareceu, na terça-feira, no mar, na Praia das Pedras Amarelas, em Vila Nova de Gaia. A partir desta sexta-feira, a procura pelo jovem será feita através do patrulhamento diário das autoridades.