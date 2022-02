Prisão preventiva para estudante que preparava ataque terrorista na Universidade de Lisboa

Jovem foi detido na quinta-feira pela Unidade Nacional Contraterrorismo da PJ, que conseguiu assim travar o atentado.

O estudante de 18 anos acusado da tentativa de massacre na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa vai ficar a aguardar em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

O suspeito do ataque terrorista programado para esta sexta-feira na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e travado pela Polícia Judiciária na quinta-feira, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial.



A defesa de João estava inicialmente a cargo de um advogado oficioso, nomeado pelo tribunal, mas, à ultima da hora foi nomeado um advogado, pago pelos pais do estudante, o que levou a um atraso no interrogatório judicial.

O jovem foi detido na quinta-feira pela Unidade Nacional Contraterrorismo da PJ, que conseguiu assim travar o atentado - que o suspeito planeou e anotou ao pormenor em documentos - para matar, com facas, bestas e botijas de gás, o "maior número possível" de colegas de Engenharia Informática na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Está indiciado por terrorismo e posse de arma.



As intenções do detido, que não tem sinais de radicalização religiosa ou política, foram sinalizadas pelo FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, após o jovem ter recorrido a fóruns na internet para pedir conselhos e se disponibilizar para cometer um massacre.