‘Arcos TT’ regressa em março a Arcos de Valdevez

Iniciativa do Motoclube é o maior passeio de motas todo o terreno da europa.

Após ter sido interrompido o ano passado, devido à pandemia, o ‘Arcos TT’ - o maior passeio de motos de todo o terreno de duas e quatro rodas da Europa - está de regresso.A iniciativa do Motoclube de Arcos de Valdevez realiza-se dia 12 de março. Esta é a edição 23. O ano passado o evento foi cancelado devido à pandemia.Para além do passeio, com uma duração de mais de dez horas, pelas freguesias do concelho, a iniciativa tem um cariz ambiental, ou seja, cada inscrição vale a plantação de uma árvore."O objetivo é reduzir a pegada ecológica do evento", diz a organização, lembrando que, em 2020, foram plantadas 1525 árvores nos terrenos baldias da freguesia de S. Jorge e Ermelo.