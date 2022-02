Despiste de trator agrícola faz um morto na Azambuja

O alerta foi dado às 15h15m.

Uma pessoa morreu depois do trator agrícola onde circulava se ter despistado esta sexta-feira, em Reguengos de Valada, Azambuja.O alerta foi dado às 15h15m.No local estiveram os Bombeiros do Cartaxo, os Bombeiros da Azambuja, a VMER do Hospital de Santarém e a GNR.