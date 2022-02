Homem gravemente ferido em acidente de trabalho na A4

Vítima estava a realizar trabalhos de alisamento de terras quando a viatura capotou.

Um homem, com cerca de 35 anos, sofreu ferimentos graves num acidente de trabalho, esta tarde, no local onde decorrem obras de ampliação da A4, entre Baguim do Monte, Gondomar, e Ermesinde, Valongo. Foi hospitalizado no Porto.

O alerta foi dado às 15h18. Ao que o CM conseguiu apurar, a vítima estava a realizar trabalhos de alisamento de terras quando a viatura capotou. Ainda conseguiu saltar, mas foi atingido numa perna, sofrendo uma fratura exposta grave. O trabalhador foi socorrido no local pelos Bombeiros da Areosa-Rio Tinto e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João, sendo transportado, depois de estabilizado, para o Hospital de Santo António, no Porto.

A PSP também esteve no local.