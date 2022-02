Homem resgatado pelos bombeiros em praia do Estoril

Vítima ficou ferida com gravidade após ter sido arrastada pelas ondas.

Um homem foi resgatado do mar na praia do Tamariz, no Estoril, na tarde desta sexta-feira, após ter sido arrastado pelas ondas.



O sinal de alerta foi dado às 17h33.

A vítima está gravemente ferida e a ser assistida.

Estiveram no local os bombeiros, a polícia marítima e o INEM. Assim como 18 operacionais e 7 veículos.