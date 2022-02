PJ detém suspeito de matar homem à facada junto ao Mercado dos Lavradores no Funchal

Vítima foi agredida, com uma arma branca, na zona do tórax.

Um homem, de 45 anos, foi detido e indiciado por homicídio qualificado na ilha da Madeira.A vítima, de 57 anos, foi agredida, com uma arma branca, na zona do tórax, durante a madrugada do dia dois de fevereiro, no Mercado dos Lavradores, no Funchal. O homem acabou por ser encontrado, já de manhã, sem vida.O detido vai ser presente a juiz para aplicação das medidas de coação.