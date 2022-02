"Os 40 anos de Pinto da Costa ficaram muito bem demonstrados neste jogo": Varandas arrasa arbitragem após Clássico

Presidente do Sporting, Frederico Varandas, teceu duras críticas ao FC Porto, à arbitragem do Clássico entre dragões e leões.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, teceu duras críticas ao FC Porto, à arbitragem do Clássico entre dragões e leões e, em especial, ao presidente dos dragões Pinto da Costa."Os 40 anos do Pinto da Costa ficaram muito bem demonstrados neste jogo", afirmou Varandas em conferência de imprensa com os jornalistas já depois da confusão instalada no campo após o apito final.Frederico Varandas acusou ainda os elementos da organização do jogo, no Estádio do Dragão, de terem agredido jogadores da sua equipa.

"No final do jogo, vimos elementos da organização do evento, com coletes azuis, invadir o campo e agredir os jogadores do Sporting. Está filmado. Isto é o pior do desporto em Portugal e ninguém tem coragem de dizer que isto não é normal", disse o dirigente.