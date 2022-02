Massacre na faculdade de Ciências de Lisboa ia demorar 5 minutos. CM revela estratégia do ataque

João anotava os passos ao pormenor, obcecado por executar o ataque durante a realização de exames.

Tinha a véspera e o dia do atentado planeados ao minuto. Anotou até as horas das refeições. O massacre estava marcado para as 13h20 de sexta-feira, no bloco C3, piso 1, salas 9, 11, 15 ou 16, onde decorreriam os exames de melhoria de nota na cadeira de Programação, curso de Engenharia Informática. A matança programada por João R.