Casal furioso afirma que foi levado para o país errado pela Ryanair

Um casal, que tinha planeado uma viagem a Copenhaga, na Dinamarca, afirma que a Ryanair os levou para o país errado.

Simon Forster e Emma Schofield só descobriram que tinham embarcado no voo errado quando saíram do avião e foram recebidos com um "bonjour" no controlo de passaportes. Tinham acabado de chegar à cidade francesa de Beauvais, perto de Paris.



O casal conta que enfrentou filas "horríveis" no aeroporto de Manchester na época pré-natalícia. Os dois correram para o portão de embarque, onde dizem que a equipa da Ryanair verificou os passaportes e cartões de embarque, avança o The Sun.

Depois desceram algumas escadas e foram até o único avião que esperava na pista e embarcaram.Simon afirma que eles tentaram mostrar os cartões de embarque a um membro da tripulação de cabine que respondeu: "Oh, não se preocupe com isso" e pediu que eles se sentassem.



Por outro lado, a Ryanair diz que é responsabilidade de cada passageiro garantir que embarcam a aeronave correta e que existem vários 'pontos de informação' onde os passageiros podem saber o destino do voo.



Simon diz que não ouviu o anúncio do voo em inglês e quer um pedido de desculpas da Ryanair. Pediu ainda à empresa para reembolsar os voos, hotéis e táxis que gastou durante a estadia em França.