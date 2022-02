CMTV bate RTP1 no horário nobre

No total diário, a CMTV voltou a ser o canal mais visto do cabo com uma média de 6,6 por cento de share.

A CMTV voltou a passar a RTP1 no horário nobre, esta sexta-feira. O programa Liga D’ouro, conduzido por Andreia Candeias, alcançou 9,6% de share com uma média de 337 mil espetadores, à frente da RTP1 que à mesma hora não foi além dos 4,3% de share e uma média de 163 mil espetadores com o programa ‘Crimes submersos’.



Também o programa Rua segura se destacou da concorrência. Foi o programa mais visto do cabo com 6,3% de share e uma média de 105 mil espetadores e liderou à frente da RTP1 que no mesmo horário não foi além dos 2,6% de share com média de 42 mil espetadores.

No total diário, a CMTV voltou a ser o canal mais visto do cabo com uma média de 6,6 por cento de share. O canal CNN não foi além dos 2,5 por cento de share e a SIC noticias registou 1,9%. A RTP3 alcançou uma média diária de 0,6%