Mulher de 52 anos morre enquanto assistia a jogo de futebol do filho em Arrifana

Paragem cardiorrespiratória terá sido a causa do óbito.

Uma mulher de 52 anos morreu, este sábado, enquanto assistia a um jogo de futebol do Real Clube de Travanca, onde atua o filho.



No local estiveram os Bombeiros de Arrifana e o INEM mas as várias tentativas de reanimação não conseguiram evitar o óbito, que foi declarado no local.