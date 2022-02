Homem que matou professor português no Brasil apanhado onze anos depois

Rolando Palma foi abatido com seis tiros pelo fugitivo, em 2011.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, Brasil, deteve um homem de 72 anos, responsável pelo homicídio a tiro do professor português Rolando Palma, morto com 49 anos, a 2 de agosto de 2011 - crime que ainda não teve julgamento.

António Passos de Oliveira, o arguido, brasileiro, estava a monte há quase três anos.