BES financia quinta da filha de ex-ministro Manuel Pinho

A filha de Manuel Pinho comprou uma quinta milionária, no concelho de Almeirim, com um crédito do BES: Maria Pinho adquiriu a propriedade, em agosto de 2013, por 850 mil euros, tendo obtido um empréstimo do BES no valor de 875 mil euros. Neste crédito, a filha de Pinho tem como fiador Manuel Fernando Espírito Santo, na altura administrador do BES, seu sócio na Mplusitanos e primo de Ricardo Salgado.