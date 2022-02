Aumenta pressão para expulsar Bruno de Carvalho do 'Big Brother Famosos'

"Possessivo", "controlador" e "asfixiante", o coro de críticas aperta o cerco em torno de Bruno de Carvalho.

Violência "física e psicológica", "crime", "nojo", "inadmissível", "dominador", "possessivo", "controlador" e "asfixiante". O coro de criticas aperta o cerco em torno de Bruno de Carvalho e são já muitos os que pedem a expulsão do ex-presidente do Sporting do ‘Big Brother Famosos’. Em causa o comportamento abusivo e opressivo do antigo dirigente sobre Liliana Almeida.