Andar de bar londrino colapsa e fere 13 pessoas. Veja a imagem

"Parecia um estrondo - um pouco como um terremoto", disse uma das pessoas presentes no local.

Treze pessoas ficaram feridas após o colapso de um andar no bar Two More Years, em Hackney Wick, no leste de Londres.

Os bombeiros resgataram sete pessoas que ficaram presas após o incidente.

Três pessoas ficaram gravemente feridas e outras 10 com ferimentos leves. Q

uatro tiveram de ser levadas para o hospital.



"Parecia um estrondo - um pouco como um terremoto. Tu não estás preparado para algo assim", disse à BBC uma das testemunhas que conseguiu escapar da queda.





"Os meus pensamentos estão com todos os afetados pelo incidente em Hackney Wick esta noite", disse o presidente da autarquia. "Desejo a todos os feridos uma rápida recuperação."