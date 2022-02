Três feridos em colisão frontal entre dois carros em Oliveira de Azeméis

Alerta foi dado, cerca das 11h30, para os Bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário na estrada nacional 327.

Três pessoas ficaram feridas, esta manhã de domingo, na sequência de uma colisão frontal entre dois carros, em Oliveira de Azeméis

As vítimas, duas mulheres, de 74 e 50 anos, e um homem, de 75, foram levadas, pelos Bombeiros de Fajões, para o Hospital da Feira. A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.

Foram mobilizados 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros de Fajões.