Laboratórios Germano de Sousa mantêm-se encerrados após ciberataque

Grupo está a trabalhar para que a atividade retome a sua normalidade o mais breve possível.

Os laboratórios de análises clínicas Germano de Sousa mantêm-se esta segunda-feira fechados ao público na sequência do ataque informático, estando o grupo a tomar as diligências necessárias para recuperar a sua atividade o mais breve possível.

"O Grupo Germano de Sousa está a tomar as diligências necessárias no sentido de mitigar o ataque informático e recuperar a sua atividade para dar resposta aos seus utentes o mais rápido possível", refere o grupo numa nota publicada na sua página na internet.

Relativamente aos resultados de exames pendentes, o grupo diz que ainda não tem capacidade de os enviar até que a situação fique resolvida.



"Informamos também que os dados de todos os nossos utentes não foram comprometidos", sublinha o grupo, que diz estar a trabalhar para que a atividade retome a sua normalidade o mais breve possível.



Na sexta-feira, o administrador do grupo tinha dito à Lusa que os laboratórios de análises clínicas Germano de Sousa só voltariam a funcionar "em pleno" esta segunda-feira.



O Grupo Germano de Sousa adiantou na quinta-feira em comunicado que a sua equipa de cibersegurança está em estreita articulação com todas as autoridades competentes, nomeadamente, a Polícia Judiciária, a Comissão Nacional de Proteção de Dados] e o Centro Nacional de Cibersegurança.



Segundo o grupo Germano de Sousa, o ciberataque, ocorrido na madrugada de quinta-feira, foi "deliberado e criminoso com o objetivo de causar danos e perturbações à sua atividade e aos seus doentes", mas "não existe qualquer evidência" de que os dados dos seus doentes tenham sido comprometidos.



Afirma ainda no mesmo comunicado que "monitoriza continuamente a segurança da sua infraestrutura e dos seus sistemas de informação", tendo detetado de imediato o ataque informático e tomadas medidas técnicas de contenção de forma a garantir a proteção de todos os sistemas.