Agressor cruel fica na cadeia após tentar matar tia com motosserra

A decisão do Tribunal de Execução de Penas em dar liberdade condicional, a meio da pena de nove anos de cadeia, a um homem que agrediu de forma violenta e cruel a tia da ex-mulher, golpeando-a com uma motosserra, foi anulada pelo Tribunal da Relação de Lisboa - que destacou a “gravidade muito intensa e contornos de grande violência” com que o crime foi cometido, em 2015, na Madeira.