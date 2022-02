Homem agride agentes da PSP no hospital de Santa Maria da Feira

Detido está ainda acusado praticar violência doméstica contra a mulher.

Um homem foi detido pela PSP da Feira, na noite de sábado passado, pela suspeita da prática do crime de violência doméstica contra a companheira.O detido foi abordado pela autoridade, no hospital da Feira, onde a vítima se tinha deslocado para ser assistida por causa das agressões. Foi nessa altura que o homem agrediu, também, os agentes da autoridade.O agressor foi detido, pela PSP, e levado, esta manhã de segunda-feira, a um juiz de instrução criminal do tribunal da Feira.