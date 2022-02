Benfica SAD nega ter sido confrontada “com quaisquer factos que envolvessem Bruno Paixão”

Recorde-se que o Correio da Manhã avançou com a informação de que o ex-árbitro Bruno Paixão está sob investigação no âmbito da constituição de uma cascata de empresas que colaboravam com o Benfica.

O árbitro terá recebido 1,9 milhões por serviços prestados ao Benfica.

O clube esclarece que "no âmbito do referido processo nunca a Benfica SAD ou os seus representantes legais foram confrontados com quaisquer factos que envolvessem o nome do Senhor Bruno Paixão e/ou quaisquer acusações de corrupção desportiva."O Benfica refere ainda que os representantes legais "foram, nos termos da lei, confrontados exclusivamente por factos respeitantes a indícios de fraude fiscal, tendo o Ministério Público abandonado a tese inicial de branqueamento de capitais".