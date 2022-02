Cinco feridos em incêndio em habitação em Almada

Casa ficou sem condições de habitabilidade e as vítimas foram deslocadas para casas de familiares.

Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação na Rua do Moinho, em Almada, na madrugada desta terça-feira.O alerta foi dado às 03h22. As vítimas foram todas transportadas para o Hospital Garcia de Orta, por inalação de fumos.A habitação ficou sem condições de habitabilidade e as vítimas foram deslocadas para casas de familiares.No local estiveram os Bombeiros da Trafaria, Bombeiros de Cacilhas e Bombeiros de Almada, com um total de 33 operacionais apoiados por 12 viaturas, a VMER de Almada, a GNR e a Proteção Civil.