Homem detido por roubar carros em França para vender em Portugal

Um homem, de 23 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por ser suspeito de comprar carros de gama alta em França para vender em Portugal.A PJ apreendeu três carros que tinham sido roubados em França.O arguido alterava as matrículas e o número de identificação dos veículos, que provinham de furtos em França. O homem deverá fazer parte de um grupo criminoso que se dedica ao furto e falsificação de automóveis.O homem foi presente a interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva. No entanto, esta pode passar a prisão domiciliária com pulseira eletrónica.