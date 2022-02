Advogada condenada a oito anos de prisão por tráfico de droga na cadeia

Mulher foi apanhada pelos guardas prisionais da cadeia de Paços de Ferreira a tentar introduzir no estabelecimento prisional cerca de 140 doses de Canábis-Resina.

Uma advogada de Braga foi condenada, no final do mês de janeiro, pelo Tribunal de Penafiel, a oito anos de prisão pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes agravado.

O caso remonta a 27 de fevereiro de 2017, dia em que a advogada foi apanhada pelos guardas prisionais da cadeia de Paços de Ferreira a tentar introduzir no estabelecimento prisional cerca de 140 doses de Canábis-Resina.



De acordo com a decisão, o produto estupefaciente foi entregue pela companheira de um recluso à advogada com o objetivo de o fazer chegar ao preso que depois o venderia no estabelecimento prisional.

Foi condenada, no dia 28 de janeiro, a oito anos de prisão por tráfico de estupefacientes agravado, informou a Procuradoria Distrital do Porto.