Socorrista dos Comandos recusa prestar auxílio e agride instruendo

A acusação do MP refere que a "vítima, instruendo do curso, tendo sentido dificuldades físicas decorrentes de lesões, ficou a convalescer no Posto de Socorros, onde o arguido exercia funções de socorrista". Segundo o documento, o arguido não tratou da vítima como lhe competia e ainda o agrediu. O Ministério Público refere que o socorrista apertou o joelho magoado da vítima e atirou a vítima ao chão.

A vítima chegou mesmo a estar em perigo de vida.