46 mortos e 20041 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

É na região de Lisboa e Vale do Tejo que se regista o maior número de novos casos, 6831, seguindo-se o Norte, com 5594. A região Centro registou 3819 novos casos de coronavírus, o Alentejo mais 1060 e o Algarve tem hoje 1371 novas infeções. Os Açores e a Madeira registam 797 e 569 novos casos, respetivamente.

A região que apresenta um maior número de mortos é o Norte, com 16 mortos, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 12 mortos. O Centro também registou 12 óbitos, o Alentejo dois e o Algarve dois. Na Madeira morreram duas pessoas infetadas com Covid-19.Há em Portugal 536 483 casos ativos de Covid-19, menos 352 do que esta terça-feira.