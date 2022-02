Laboratórios Germano de Sousa em Lisboa continuam fechados e sem data para reabrir

Laboratórios de análises clínicas foram alvo de um ataque informático na semana passada.

Os laboratórios de análises clínicas Germano de Sousa, que foram alvo de um ataque informático na semana passada, estão a reabrir gradualmente no Norte mas continuam fechados em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.

A diretor executiva de Marketing e Vendas, Marta Cunha, indicou que a reabertura está a "arrancar faseadamente no norte, de forma gradual para ir medindo o pulso ao sistema".



"Começámos com um número reduzido de postos reabertos no Porto e progressivamente, no norte, contamos restabelecer esta quarta-feira e quinta-feira. No Sul, estamos a tomar diligências para também abrir faseadamente, mas ainda não estamos capazes de dar uma data", acrescentou a responsável.