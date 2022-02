Rainha Isabel II paga conta do processo de abuso sexual a príncipe Andrew

A Rainha Isabel II de Inglaterra vai pagar uma parte da conta do processo de abuso sexual ao seu filho, príncipe Andrew, que poderá ter um custo de 12 milhões de libras (cerca de 14 milhões e 300 mil euros), segundo os dados divulgados esta terça-feira, 16 de fevereiro, pelo tribunal dos Estados Unidos da América.

Após o príncipe Andrew e a acusação, protagonizada por Virginia Giuffre, terem chegado a acordo extrajudicial, apresentado em Nova Iorque, nos EUA, a Rainha tenta agora atenuar o impacto do caso de abuso sexual antes das celebrações do Jubileu, cerimónias que estão proibidas para o príncipe.

No passado mês de janeiro, Virginia Giuffre recebeu a autorização para processar o príncipe Andrew, sustentando a acusação na convicção de que o duque de York terá praticado abusos sexuais quando tinha 17 anos, isto é, há mais de duas décadas.Apesar do príncipe lutar contra as alegações e repetir constantemente a sua inocência, concordou em pagar uma quantia elevada para resolver o caso antes de o processo chegar ao júri, concordando também em fazer uma doação para a instituição de caridade de Giuffre, em apoio aos direitos das vítimas.No início deste ano, o príncipe Andrew foi alvo de pressão por parte dos membros da realeza para resolver o processo antes do Jubileu de Platina, ou seja, eventos e cerimónias que irão decorrer ao longo de 2022 em celebração dos setenta anos do reinado de Isabel II.David Boies, advogado da acusação afirmou: "É um dia realmente ótimo. A Virginia ficou emocionada quando lhe contamos os termos. Isto aconteceu bastante rápido"."Não tenho a certeza do que mudou do lado dele. É um assunto que deveria ter sido resolvido quando entrámos com o processo", acrescentou o advogado.É de realçar que o príncipe Andrew apresentou em janeiro onze razões pelas quais o processo deveria ser arquivado, incluindo que as alegações de Giuffre são "impedidas pela doutrina do consentimento" e "pela própria conduta ilícita" de acordo com o jornal Daily Mail.