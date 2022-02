Resgatados todos os 22 tripulantes de navio em chamas ao largo dos Açores

Não necessitaram de assistência médica, tendo sido encaminhados para unidade hoteleira local.

Já foram resgatados para a ilha do Faial todos os 22 tripulantes de um navio mercante que está em chamas ao largo dos Açores, confirmou ao CM fonte oficial da Marinha, que coordenada as operações. Foram retirados por um ‘héli’ EH-101 da Força Aérea. Os primeiros onze de uma jangada salva-vidas e os restantes de um outro navio mercante que foi mobilizado para a área.

"Os 22 tripulantes não necessitaram de assistência médica à chegada, tendo sido encaminhados para uma unidade hoteleira local", afirma a Marinha.

"O armador do navio "Felicity Ace" está em contacto com o agente logístico no sentido de ser delineado plano de reboque do navio. Até ao momento, não se regista qualquer foco de poluição", assegura a mesma fonte.

O navio mercante está com um incêndio ativo no porão de carga – transporta automóveis – a cerca de 170 km a sudeste da ilha do Faial, nos Açores.

O ‘Felicity Ace’, com 200 metros de comprimento e bandeira do Panamá, que fazia o transporte da Alemanha para os Estados Unidos, deu o alerta na manhã desta quarta-feira.

"A operação de resgate envolve diversos meios, nomeadamente o navio patrulha oceânico da Marinha NRP Setúbal e de quatro navios mercantes que navegam na área. Foram também ativados meios da Força Aérea Portuguesa", descreve a Armada.