Homem foge em carro roubado e embate em semáforo no Porto

Um homem, de 35 anos, foi surpreendido esta madrugada, pelas 2h55, por um carro de patrulha, enquanto estava a arrombar a montra de um estabelecimento comercial, na Rua João de Deus, 124, em Massarelos, com recurso a uma viatura que havia furtado, momentos antes em Custóias.Apercebendo-se da presença policial, o indivíduo encetou fuga, com a viatura e acabou por embater num semáforo na Avenida da Boavista, no Porto. Tentou depois fugir a pé mas foi intercetado pela polícia.Após receber assistência médica no local e ter recusado deslocação a unidade hospitalar, foi encaminhado para o Departamento Policial para concretização da detenção.O homem, desempregado e residente em Leça do Balio, tinha na sua posse várias ferramentas e um aparelho eletrónico de desbloqueamento de sistemas de segurança das viaturas, que foram apreendidos.O condutor estava sob efeito de álcool e vai ser hoje presente a juiz.