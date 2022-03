'Saco Azul' do Benfica com 1,5 milhões de euros para pagar despesas sem faturas

Investigação mostra que as duas empresas informáticas que receberam 1,9 milhões do clube transferiram 1,5 milhões para outras contas.

A perícia financeira feita no processo do ‘Saco Azul’, pelos elementos da Polícia Judiciária, mostra que as duas empresas informáticas que receberam 1,9 milhões do Benfica transferiram 1,5 milhões para outras contas - dinheiro esse que poderá depois ter retornado aos encarnados para pagamentos de despesas não justificadas.Conheça mais detalhes no Correio da Manhã