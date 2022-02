Órgãos de informação russos relatam explosão na região ucraniana de Donetsk

Os órgãos e agências de informação russa revelam que se ouviu "uma grande explosão" no centro de Donetsk, na Ucrânia, esta sexta-feira.

De acordo com o canal de televisão russo RT, a explosão terá ocorrido nas proximidades do prédio que abriga a administração da região separatista.



This video shows a UAZ that was blown up in the center of Donetsk, just a few hundred meters from the government building. pic.twitter.com/W937qjQWcG