51 mortos e 15 482 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas mais 51 mortos e 15482 casos de Covid-19.Há mais 36 710 recuperados, num total de 2 626 220 desde o início da pandemia.Nas últimas 24 horas o número de internados diminuiu: Há menos 86 doentes em enfermarias (1936) e menos 5 em cuidados intensivos.A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou mais 5272 novos casos; segue-se a Região Norte com mais 4073; o Centro com mais 3014; o Algarve com mais 1021 e o Alentejo com mais 926.A Região Autónoma da Madeira e dos Açores contabilizou mais 526 e 650 casos, respetivamente.19 dos óbitos foram registados no Norte; 13 em Lisboa e Vale do Tejo, sete no Centro; cinco no Algarve; quatro no Alentejo; dois nos Açores e um na Madeira.Em atualização