Touro bravo à solta na Chamusca já foi encontrado e cercado

Já foi encontrado o touro bravo que fugiu de uma ganadaria e andou durante toda a semana à solta na Chamusca, lançando o medo pela população local. O animal já se encontra cercado.

De acordo com O Mirant, o animal está numa propriedade vizinha da de onde fugiu, após ter furado a vedação.



O touro, de ganadaria, fugiu depois de furar a vedação na propriedade dos herdeiros de Rosa Rodrigues, no Carregal, perto de Ulme. A GNR do Comando Territorial de Santarém localizou o animal numa zona rural, longe da população. O perigo só existiria caso o touro chegasse até à vila. O alerta à população foi feito no início da semana através das redes sociais do município.





As diligências da GNR, em conjunto com a Proteção Civil, começaram na segunda-feira à tarde. A operação de captura do touro bravo envolverá vários elementos da Proteção Civil e da GNR do distrito de Santarém.