Restabelecido funcionamento de terminais de pagamento multibanco após 'apagão'

SIBS adianta que o problema foi já resolvido.

A rede de terminais de pagamento automático (TPA) de multibanco esteve em baixo em todo o País, ao final da tarde desta sexta-feira.

Ao que o CM conseguiu apurar, o problema instalou-se pelas 18h20. Fonte da SIBS adiantou ao CM, pelas 20h08 desta sexta-feira, que o problema estava resolvido e que a rede de terminais de pagamento automático estava a ser progressivamente restabelecida.

"A SIBS confirma a indisponibilidade que afetou as operações realizadas a partir das 18h15, nos Terminais de Pagamento Automático (TPA) MULTIBANCO e causou instabilidade nos Caixas Automáticos (CA) MULTIBANCO. Todos os restantes serviços da SIBS estiveram a funcionar normalmente. As equipas técnicas da SIBS intervieram de imediato, o que permitiu a recuperação dos serviços a partir das 19h30. Neste momento, os serviços encontram-se operacionais, permanecendo as equipas da SIBS a monitorizar de perto o seu funcionamento. A SIBS lamenta os inconvenientes resultantes desta ocorrência."



Nas redes sociais vários internautas deram conta deste problema, lamentando não conseguir realizar pagamentos em vários super e hipermercados, assim como outras superfícies comerciais.



A causa do problema não é para já conhecida.