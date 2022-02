37 mortos e 14 160 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Número de internados diminuiu: Há menos 137 doentes em enfermarias e menos 9 em cuidados intensivos.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 37 mortos e 14 160 casos de Covid-19.Há mais 26 828 recuperados, num total de 2 653 048 desde o início da pandemia.Nas últimas 24 horas, o número de internados diminuiu: Há menos 137 doentes em enfermarias (1799) e menos 9 em cuidados intensivos (118).A Região de Lisboa e Vale do Tejo regista mais 4 505 infetados; segue-se a região Norte com mais 3 194 casos; o Centro com mais 2 624; o Alentejo com mais 907 e o Algarve com mais 836. As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 569 1 525 infetados, respetivamente.Em atualização