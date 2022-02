Emigrante português esfaqueia filho, sequestra mulher e atira carro de precipício na Suíça

Homem já tinha uma ordem de afastamento da ex-companheira, que acabou por se ir refugiar com os dois filhos.

Um emigrante português, armado com uma faca de cozinha, fez uma emboscada e esfaqueou o filho que tentava impedir que este raptasse a mãe, em La Chaux-de-Fonds, na Suíça. Depois disso, o agressor levou a ex-companheira para dentro do carro e conduziu até um precipicio, de onde atirou a viatura, com o intuito de matar a mulher e se suicidar.A mulher de 52 anos foi arremessada para fora do veículo e está nos cuidados intensivos. A operação de resgate, que aconteceu esta terça-feira, demorou horas a ser concluída devido à dificuldade do terreno para alcançar as vítimas que se encontravam feridas com gravidade, avança o Le Matin.