Motorista de Uber implora pela vida antes de ser assassinada nos EUA

Christina Spicuzza foi morta com um tiro depois de ser assaltada por um homem de 22 anos.

Uma motorista de Uber foi assassinada no passado dia 10 de fevereiro na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Christina

Spicuzza foi morta com um tiro, na sequência de um assalto, por um homem de 22 anos.



Uma câmara no interior do carro da vítima mostrou-a os momentos antes do disparo. "Estou a implorar, tenho quatro filhos", disse.



Depois do crime, o agressor tentou aceder à aplicação do banco no telemóvel de Christina, numa tentativa de transferir dinheiro para a namorada, revela a NBC News.



O corpo da vítima foi encontrado este sábado em Pittsburgh.