Sporting vence Estoril Praia e fica provisoriamente a três pontos do FC Porto

O Sporting colocou-se este domingo provisoriamente a três pontos do líder FC Porto, ao vencer em casa o Estoril Praia, por 3-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Pedro Gonçalves (40 minutos), Matheus Reis (76) e Pablo Sarabia (81) marcaram os golos dos 'leões', que jogaram em superioridade numérica desde os 64 minutos, por expulsão de Raul Silva.

O Sporting passa agora a ter 57 pontos, a três do FC Porto, que ainda hoje visita o Moreirense, e com mais seis do que o Benfica, terceiro, enquanto o Estoril Praia permanece na sétima posição, com 30 pontos.