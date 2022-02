‘Sábado Viajante’ da CMTV bate RTP 1

Programa foi visto por mais de 146 mil telespectadores e alcançou valores superiores a 8,5% de share.

No último fim de semana, ‘Sábado Viajante’, da CMTV, liderou as audiências na televisão por cabo e ganhou no seu horário à RTP 1. O programa foi visto por mais de 146 mil telespectadores e alcançou valores superiores a 8,5% de share. No mesmo horário, a RTP1 foi vista por 127 mil pessoas, correspondendo a 7,4% de share.