Dois feridos com bastão em desacatos no Norteshopping

Vídeo da agressão está a circular pela internet.

Uma patrulha da PSP foi chamada a uma desordem que ocorreu no interior do NorteShopping, em Matosinhos, na passada quinta-feira à noite. No meio da confusão um segurança do espaço comercial foi agredido com um bastão, que acabou por ser apreendido no local. Há ainda registo de uma mulher ter ficado ferida, tendo sido hospitalizada.

Num vídeo, que está a circular nas redes sociais, ouvem-se pessoas a gritar na zona da restauração da superfície comercial. No meio da confusão é ainda visível uma mulher a sangrar do nariz e a ser assistida pela equipa de vigilantes do espaço.

Tudo terá acontecido às 23h15. Quando as autoridades chegaram ao local já não encontraram nenhum dos intervenientes envolvidos na desordem. À patrulha foi apenas reportado que um dos seguranças do shopping foi agredido e que, no meio da confusão, também uma mulher, que será familiar do agressor, acabou por ser atingida. Foram ambos atacados com a mesma arma - o bastão que foi apreendido.

Em causa terá estado o facto de um grupo de jovens estar a fotografar e a filmar no espaço comercial e, junto deles, estarem 6 raparigas "em práticas obscenas e impróprias". O segurança chamou-os à atenção e os envolvidos não terão gostado. Foi nesse instante que um deles sacou do bastão e começou a confusão.



Ninguém ficou detido.