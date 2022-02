Ministério Público pede condenação para alguns dos 31 arguidos dos No Name Boys

Em causa estão crimes de ameaça, ofensa à integridade física e homicídio qualificado na forma tentada.

O Ministério Público pediu esta segunda-feira, em sessão de alegações finais a decorrer no Tribunal de Sintra, a condenação de alguns dos 31 arguidos pertencentes aos No Name Boys envolvidos no caso de agressão a um adepto do Sporting em 2020.