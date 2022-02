Boris Johnson anuncia fim das restrições contra a Covid-19

Primeiro-ministro britânico anunciou o fim dos auto testes antigénio gratuitos a um de abril.

O Governo britânico confirmou esta segunda-feira que as pessoas infetadas com covid-19 vão deixar de estar obrigadas a ficar em isolamento profilático a partir de quinta-feira.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou esta segunda-feira também no Parlamento o fim dos auto testes antigénio gratuitos a um de abril, cujo custo ascendeu a 2.000 milhões de libras (2.400 milhões de euros) em janeiro.

As medidas deveriam caducar dentro de um mês, a 24 de março, mas o Executivo britânico decidiu antecipar a data e avançar com o que apelidou de estratégia "aprender a viver com a covid", substituindo a intervenção do Governo pela responsabilidade pessoal individual.