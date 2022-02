Dois irmãos condenados com penas suspensas por tráfico de pessoas no Alentejo

Processo envolvia trabalhadores agrícolas imigrantes no Alentejo.

Dois irmãos moldavos foram condenados pelo Tribunal de Beja a penas de prisão suspensas por um crime de tráfico de pessoas e outro de auxílio à imigração ilegal, cada um, num processo envolvendo trabalhadores agrícolas imigrantes no Alentejo.

A condenação dos irmãos moldavos por um coletivo de juízes do Tribunal de Beja foi divulgada hoje pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o órgão de polícia criminal responsável pela investigação que deu origem ao processo.

No acórdão, lido no dia 17 deste mês e ao qual a agência Lusa teve hoje acesso, o coletivo julgou parcialmente provada a acusação aos irmãos Sergiu Dicov, de 42 anos, e Victor Dicov, de 35, e às suas duas empresas com sede em Beja, uma designada Tatiana Ivanova e a outra Matei Costel.